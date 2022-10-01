İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ORDU'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (İBB), Ordu 'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin'

Kaynak: DHA

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