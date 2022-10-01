İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ORDU'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ORDU'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

01.10.2022 18:08

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (İBB), Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (İBB), Ordu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu'da düzenlenen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Değerlendirme Toplantısı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu, "11 büyükşehir belediye başkanımızla Ordu'da Seyit Bey'in misafiri olduk. Toplantı yaptık. Bazı konuları değerlendirdik. Sonra her birimize bir sokak, bir cadde verdiler. Bana da burası düştü. Sizi selamladık. Bereketiniz bol olsun. Kazancınız bol olsun. İnsanlarımız kolay alışveriş yapabilsin inşallah. Herkesin geliri iyi olsun. Temennimiz o. Ekonomi iyi olursa, huzur da daha erdemli hale gelir. İşsiz insanımız olmasın. Öyle dualar ediyoruz. Çalışıyoruz, hep birlikte başarırız inşallah" dedi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer da kentin farklı güzergahlarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. (DHA)

YORUMLAR
500
İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin' İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin' CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ordu'da esnafı ziyaret etti
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ORDU'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ORDU'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement