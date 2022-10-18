Ordu haberi: Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ordu haberi: Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı

18.10.2022 16:16
Ordu haberi: Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gelen Ordu haberine göre Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 37 bin 600 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin içi boş bandrolsüz makaron, 180 elektronik sigara likidi, 340 sahte bandrol, 56 yurt dışı menşeli nargile tütünü ile 33 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberi: Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu haberi: Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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