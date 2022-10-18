Adreste yapılan aramada, 37 bin 600 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin içi boş bandrolsüz makaron, 180 elektronik sigara likidi, 340 sahte bandrol, 56 yurt dışı menşeli nargile tütünü ile 33 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu haberi: Ordu'da kaçak tütün ve mamulleri operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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