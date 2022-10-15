Ordu haberi... Ordu'da kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu haberi... Ordu'da kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı

15.10.2022 22:30
Ordu haberi... Ordu'da kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı

Ordu haberleri... Ordu'nun Altınordu ilçesinde evlendirme memuru İmdat Elik, kızının nikahını kıyarken gözyaşını tutamadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde evlendirme memuru İmdat Elik, kızının nikahını kıyarken gözyaşını tutamadı.

İlçedeki Öğretmenevi'nde düzenlenen düğün merasiminde, Neslihan Elik (27) ile Sadık Güllü (36) çifti dünyaevine girdi.

Çiftin nikahını ise gelinin babası olan Altınordu Belediyesi evlendirme memuru İmdat Elik kıydı.

Elik, nikah sırasında yaptığı konuşmada, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğerparemin nikahını kıymak da bana nasip oldu." dedi.

Normalde takılmadan konuştuğunu ama böylesinin zor olduğunu vurgulayan Elik, "Rahmetli dedemin çok güzel bir sözü vardı. 'Oğlum işinizle duygusallığı birbirine karıştırmayın.' derdi. Ben de bu konuda mücadele edeceğim inşallah." ifadesini kullandı.

Nikah esnasında kızına soru yöneltirken konuşmakta zorlanan ve gözyaşını tutamayan baba Elik'e davetliler alkışlarıyla destek oldu.

Nikah şahitliğini yapan Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu da çifti tebrik etti.

Evlendirme memuru olarak görevini yapan İmdat Elik, ardından müziğin ritmine ayak uydurarak kızı ve damadıyla birlikte oynadı.

"Babamın nikahı kıyması beni çok duygulandırdı"

Neslihan Elik, gazetecilere, babasıyla arkadaş gibi olduğu için çok duygulandığını ve kötü olduğunu anlattı.

Nikah sırasında babasının gözlerine bakamadığını dile getiren Elik, "Babamın nikahı kıyması beni çok duygulandırdı. Benim için çok zor bir andı." diye konuştu.

Elik, ilk başta bu konuyu söylediğinde babasının, "Kızım ben cümlenin sonunu getiremem." dediğini belirterek "Ben tabii o anda çok kötü oldum. 'Baba olsun, yine de bu mutlu günümde benimle birlikte ol. Getiremesen de birlikte olalım. Kötü de olsa o an hiç kameralar vesaire hiçbir şey önemli değil. Yeter ki nikahı kıy. O duyguyu birlikte paylaşalım.' dedim. Çok mutluyum. İyi ki de babam. Çok seviyorum babamı." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı Kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı Son dakika haberi... Şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı Son dakika haberi... Şehit annesinin evini infaz koruma memurları boyadı
Kaynak: AA

Altınordu, Baba, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberi... Ordu'da kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 04:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu haberi... Ordu'da kızının nikahını kıyan baba duygusal anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement