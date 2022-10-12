Ordu haberi! Ordu'da mobil sağlık tarama aracı, vatandaşlara kapıda hizmet veriyor - Son Dakika
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Ordu haberi! Ordu'da mobil sağlık tarama aracı, vatandaşlara kapıda hizmet veriyor

12.10.2022 14:26
Ordu haberi! Ordu'da mobil sağlık tarama aracı, vatandaşlara kapıda hizmet veriyor

Edinilen Ordu gelişmesine göre Ordu'nun Altınordu Belediyesi, hizmete koyduğu mobil sağlık tarama aracıyla sağlık hizmetlerini kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaştırıyor.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, hizmete koyduğu mobil sağlık tarama aracıyla sağlık hizmetlerini kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaştırıyor.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye kazandırılan tam donanımlı mobil sağlık tarama aracı ile kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara hizmet verildiği belirtildi.

Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere yaşlı, yatağa bağımlı ve engellilere düzenli olarak temel sağlık hizmeti sunulduğu ifade edilen açıklamada, bu sayede vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı verildiği kaydedildi.

Mobil araç ile son olarak 6 mahallede yüzlerce kişiye sağlık taramasının yanında kanser taraması, şeker ve tansiyon ölçümü yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsalda yaşayan vatandaşların beklentilerinden birinin sağlık hizmetlerine kolay erişim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de bu noktada devreye koyduğumuz mobil sağlık hizmetiyle hastalıkların erken tanı ve tedavisine katkı verirken, özellikle evlerinde yatağa bağımlı yaşayan hastalarımız, engelli kardeşlerimiz ve kıymetli büyüklerimizin ayaklarına gitmek, onlara yerinde bu hizmeti vermek ve onların hayır duasını almak, rızasını kazanmak için gayret ediyoruz."

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Kaynak: AA

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberi! Ordu'da mobil sağlık tarama aracı, vatandaşlara kapıda hizmet veriyor - Son Dakika

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