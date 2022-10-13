Ordu haberi: Ordu'da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor - Son Dakika
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Ordu haberi: Ordu'da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor

13.10.2022 13:52

Ordu haberleri: Ordu'da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor Ordu'da yolun ortasındaki yüksek gerilim hattı direği görenleri şaşırtıyor, sürücülere ise zor anlar yaşatıyor.

Ordu'da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor

ORDU - Ordu'da yolun ortasındaki yüksek gerilim hattı direği görenleri şaşırtıyor, sürücülere ise zor anlar yaşatıyor.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve bir yolu ortadan ikiye bölen, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye ait olan yüksek gerilim hattını taşıyan direk, görenleri hayrete düşürüyor. Mahallenin oldukça işlek yollarından birinin ortasında kalan ve yaklaşık 50 yıl önce, henüz ortada yol yokken yapılan yüksek gerilim hattı direği, yol yapıldıktan sonra kaldırılmadı. Mahalleli, yüksek gerilim enerjisini Giresun bölgesine taşıyan hattın bağlı olduğu direğin, kimi zaman kazalara da sebebiyet verdiğini ve mahalleli olarak kendilerinin de tedirgin olduklarını söylediler.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Mertan, "Bu direk bizler için sakıncalı ve burada kazalar oluyor. insanlar burada ne yapacağını şaşırıyor, bunun kaldırılması için çok uğraşıldı ancak kaldırılamadı. Yolun tam ortasında ve bir araç geçebiliyor, kimi zaman bilmeyenler oraya dalıyor. Neredeyse her gün kaza oluyor.

Enes Altuntaş isimli mahalle sakini de yaklaşık 15 yıldır mahallede oturduklarını ve geldiğinden itibaren direğin orada olduğunu ifade ederek, "Bu direk sürekli burada mevcut, sık sık kazaların olduğunu görüyoruz. Kaldırılırsa iyi olur ancak kaldırılamıyor diye biliyorum. Bu durum bize özel Karadeniz'de oluyor, buradan geçmek isteyenlerin manevra yapması lazım. Gece saatlerinden insanlar bu noktada düz diye diğer şeridini kullanıyorlar, bu da tehlikelere davetiye çıkartıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberi: Ordu'da yol ortasındaki yüksek gerilim hattı direği şaşırtıyor - Son Dakika

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