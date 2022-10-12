Büşra Kabataş cinayetinde kan donduran detay: Katil, genç kızı diri diri yakmış

Büşra Kabataş cinayetinde otopsi sonuçları sonrasında yeni ihtimaller ortaya çıktı. Kabataş ailesinin avukatı Cemal Tınarlıoğlu, Büşra'nın katili T.Y.'nin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, şahsın tamamen işkence amacıyla, hazırlıklı bir şekilde geldiğini söyledi.

İŞKENCE ETMEK İÇİN HAZIRLIKLI GELMİŞ

Tınarlıoğlu, T.Y.'nin ifadesi ile ilgili şöyle konuştu: "Anneyi görmeye geldiğini söylüyor ama annenin vardiya saatlerini çok iyi bilmesine rağmen, o saatte evde olmadığını ve vardiyasının bitmediğini biliyor. Zaten katledilen Büşra'nın ablasını takip ediyor, o da kamera kayıtlarında sabit. Evden çıkmasını takip ediyor, evde iki kişi değil, bir kişi olduğunu çok iyi biliyor. Büşra'nın da okula çıkış saatini net olarak bildiği için kapıya o saatlerde dayanıyor. Zaten yanında getirdiği materyallere bakıldığı zaman koli bandı, jel, elektroşok tabancası, çamaşır ipi ve benzeri bütün materyalleri yanında getirdiği için işkence yapma amacıyla geldiği, eziyet verme amacıyla geldiği sabit.

GENÇ KIZIN VÜCUDUNDAKİ KESİKLER İŞKENCEYİ KANITLIYOR

"Elektro şok cihazı olduğunu kendisi de itiraf ediyor. Bizim düşüncemiz elektro şok tabancasıyla kapıda bayılttığı, yukarıya çıkarıp yatağına yatırdığı, ellerini, kollarını bağladıktan sonra işkence yaptığı yönünde. İşkence yaptığı sabit, düzenli kesilmiş saçlar var. Bir makas ya da bıçakla kesilmiş saçlar bulundu. Bu da saçlarının kesildiğini gösteriyor. Yoğun bıçak darbeleri var, bu bıçak darbeleri tamamıyla kesi mahiyetinde, bir santim, iki santim, üç santimlik kesiler olduğu için öldürmek amacıyla yapılmamış, işkence amacıyla yapıldığı belli. Kadınsal bölgelerde kesiler var, bu kesiler de oraya işkence yapıldığını gösteriyor. Muhtemelen çıplak bir şekilde, en azından elbiseyi tamamen çıkarmasa bile o bölgelerin soyularak bıçak darbelerinin vurulduğunu gösteriyor."

KATİL VİDEO KAYDI ALMIŞ OLABİLİR

T.Y'nin gerçekleştirdiği bu vahşeti kayda almış olma ihtimalini de düşündüklerini kaydeden Tınarlıoğlu, "Belki bu yaptığı şeyleri de kayıt altına almış olma ihtimalini de düşünüyoruz. Ama bu tabii kesin değil. ele geçirilen bir telefon var, belki onun içinden bir şeyler çıkabilir. İşkence yapmanın temel iki mantığı vardır; ya kişiye bildiği bir şeyi söylemek için acı çektirirsiniz ve ondan bilgi almaya çalışırsınız, eziyet edersiniz ya da intikam alacağınız kişinin bir yakınına bunu seyrettirerek kendi intikam tatminini acı çekmesini sağlayarak yaparsınız. Büşra'yı öldürmüş olması, onu tatmin edecek bir düşünce değildi bana göre. Benim düşüncem aileden birine, özellikle annesine bir fotoğraf veya video çekerek göndermesi, o da kendisini sağlama aldıktan sonra gönderecekti ki 'Kızına böyle yaptım, sana da böyle yapacağım' gibi bir imaj verme mantığı olabilir" diye konuştu.

TINARLIOĞLU: BÜŞRA'YI CANLIYKEN YAKMIŞ OLABİLİR

"Cani şahsın Büşra'yı yakabilmek için iki kutu yanıcı jel boşalttığını vurgulayan Tınarlıoğlu, "Mangal kömürünü tutuşturmak için kullanılan, sıvı olmayan biraz daha katı bir madde olan jeli üzerine dökerek tamamen yakmış. Büşra'nın yatağı tamamen, demirlerine kadar yanmış. Benim şahsi düşüncem Büşra'nın yakılma anında hala canlı olduğuna dair. Canlı canlı yakıldığını düşünüyorum. Otopsi raporu ve olgulara bakıldığı zaman bu görünüyor. O gece evin yakınlarında bir pansiyonda kalmış. Birkaç gündür evi gözlüyor ve biliyor zaten, evin giriş çıkış saatlerini, her şeyi biliyor. Bizim tahminimize göre 1 saatlik veya yarım saatlik süreç içinde bu işlemlerin olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Acı çektirmek için bir zaman dilimine yaydırdığı belli. Belki o sırada Aylin hanımın eve geleceğini düşünüyordu. Gelseydi ona da aynı şeyi yapabilirdi. ya da annesine işkence yapıp kızına seyrettirebilirdi" şeklinde konuştu.

"PİŞMANIM DEMEK İNDİRİM GETİRMEZ"

Büşra'nın bedeninin tamamen yandığı için klasik otopsi neticesinin beklenmeyeceğini söyleyen Tınarlıoğlu, "Çünkü bunun neticesi yaklaşık 3-3 buçuk ayda geliyor ama bunda böyle bir şey olmadığı için muhtemelen şahsın telefon materyalleri incelendikten sonra davanın açılmasının çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Yüzde 99.9 ağırlaştırılmış müebbet noktasında bir dava açılacak. İndirim olacağını düşünmüyorum, mahkemenin de buna indirim uygulayacağını düşünmüyorum. İndirim olacak bir durum yok. Olayın oluş şekline bakıldığı zaman da neye dayanarak bir indirim uygulanmasını, 'Pişmanım' demesinin bir iyi hal indirimi olacağını zannetmiyorum. Bu kadar vahşeti yaptıktan sonra nasıl 'Pişmanım' diyebilir ki? Tahrik açısından bakıldığı zaman küçük kızımın tahrik edecek bir durumu da yok. Kocaeli Barosu bu konuda arkamızda. Kamuoyunun ve kadın derneklerinin bu işe eğileceğini düşünüyorum. En kısa zamanda davanın açılarak şahsın hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.