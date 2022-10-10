Ordu haberleri... Gamze Akkuş İlgezdi: L Muayenehane Hekimliğine Büyük Bir Darbe Vuran Bu Yönetmeliğin Bir An Önce İptal Edilmesi Gerekmektedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile ilgili "Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini bağımsız olarak icra etmesi engellenmiştir. Sağlık Bakanlığı bu yönetmeliğe neden ihtiyaç duyuyor? Unuttuğunuz bir şey var ki hekimden köle olmaz. Çünkü hekim bilim insanıdır ve insana hizmet eder; iktidarlara, bakanlara, hastane patronlarına değil. Muayenehane hekimliğine büyük bir darbe vuran bu yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelik ile hekimlerin muayenehanesinde hizmet sunmasının sınırlandırıldığını belirtti. Akkuş İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"HEKİM, İNSANA HİZMET EDER; İKTİDARLARA, BAKANLARA, HASTANE PATRONLARINA DEĞİL!"

"Bu yönetmelikle, hekimlerimizin mesleğini bağımsız olarak icra etmesi engellenmiştir. Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilmeleri neden engellenmek isteniyor? Sağlık Bakanlığı bu yönetmeliğe neden ihtiyaç duyuyor? Sağlık sektörünü bitirdiğiniz böylesi bir dönemde, hekimlerimizi kontrol altında tutmak, disipline etmek ve köleleştirmek istediğinizin farkındayız. Unuttuğunuz bir şey var ki hekimden köle olmaz. Çünkü hekim bilim insanıdır ve insana hizmet eder; iktidarlara, bakanlara, hastane patronlarına değil!

"SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÖZEL HASTANELER; KENDİLERİNİN BELİRLEDİĞİ KOŞULLARDA ÇALIŞABİLECEK HEKİMLER İSTEMEKTEDİR"

Bu düzenleme ile şunu anlıyoruz; Sağlık Bakanlığı, hekimlerimizin mesleğini bağımsız bir şekilde icra etmesini istememektedir. Sağlık Bakanlığı ve özel hastaneler; kendilerinin belirlediği koşullarda çalışabilecek hekimler istemektedir. Oysa özel çalışan hekimlerin mesleğini serbestçe icra edebilmesi bir haktır. Yeni düzenleme ile muayene hekimlerinin, hastalarını özel hastane ve tıp merkezinde tedavi edebilmesi için o hastane ile yıllık sözleşme yapması şartı getirilmiştir. Sözleşme yapabilmesi için de ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması gerektiği düzenlenmiştir. Kadro boşluğu yoksa hastane, uzman hekimlerin branş kadro sayısının yüzde 15'i kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek ve o branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalayamayacaktır. Bu şu anlama geliyor: Türkiye genelinde her hastanede yeterli miktarda boş kadro bulunmadığına göre, hastaneler kadro sayısının yüzde 15 oranındaki hekim ile sözleşme yapabilecek ve sözleşme yapılacak hekim sayısı çok sınırlı kalacaktır.

"MUAYENEHANE HEKİMLİĞİNE BÜYÜK BİR DARBE VURAN BU YÖNETMELİĞİN BİR AN ÖNCE İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra edebilmeleri neden engellenmek isteniyor? Daha önce defalarca söylediğimiz gibi meslek birlikleri, sendikalar, uzmanlık derneklerinin fikri alınmadan yapılan bu tür değişiklikler kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Muayenehane hekimliğine büyük bir darbe vuran bu yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe uyulmadığı takdirde hekimlere ve özel hastanelere para cezası ve geçici faaliyet durdurma cezaları verilecektir. Bu sebeple daha şimdiden bazı illerden, önceden planlanmış bazı ameliyatların iptal edildiğinin haberlerini almaya başladık.

"SAĞLIK HİZMETİ BEDELİNİ HASTA KARŞILAYACAK"

Son haftalarda devlet hastanelerinin tatil günlerinde hizmet sunması ve özel muayenehanelerin hizmetlerinin kısıtlanması gibi düzenlemelerle, sağlık sistemindeki yapısal sorunlar çözülemez. Hekimlerimiz, hastalarının tanı ve tedavisini; hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edilmemek koşuluyla, özel hastanelerde yapabilmesi, tedavi edici hizmetlerle ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır."