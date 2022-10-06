İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, kuşu kontrollerini yaptırmak üzere ilçede özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.