Bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı - Son Dakika
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Bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı

06.10.2022 13:00

Ordu'nun Ünye ilçesinde bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı.

İlçenin Burunucu Mahallesi'nde evinin balkonunda bitkin halde kuş bulan Atakan Işık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, kuşu kontrollerini yaptırmak üzere ilçede özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Ali Güngör, AA muhabirine, çobanaldatan kuşunun göç ederken bitkin düştüğünü, susuz ve aç kaldığını belirterek, besleyip su ve vitamin takviyesi yaptıklarını söyledi.

Saygın Yıldırım da kuşun tamamen sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitkin halde bulunan çobanaldatan kuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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