Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı - Son Dakika
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Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı

07.10.2022 14:27

Edinilen Ordu haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada, toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, kız kardeşi B.Ç. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Anne B.Ç'nin ifadesinde, bebeğinin emzirirken boğulduğunu ve cesedi toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, 11 Eylül'de dünyaya gelen kız bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrıldığı, bunun üzerine anne B.Ç'nin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı - Son Dakika
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