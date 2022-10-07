Karşıyaka Mahallesi'nde ihbar üzerine bir tarlada dün yapılan aramada, toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne B.Ç. (26) ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Karşıyaka, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu haberleri: Ordu'da tarlaya gömülü bebek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltındaki anne tutuklandı - Son Dakika

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