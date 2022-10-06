Ordu haberleri! Ünye'de mahalle muhtarlarıyla huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı

Ünye Emniyet Müdürlüğünce, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile huzur ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, müdürlüğün toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 18 mahalle muhtarının sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Muhtarların sorunlarının takibini bizzat yapacağını belirten Sarısoy, Ünye'nin daha huzurlu ve asayiş konusunda en az olayın yaşandığı bir kent olması için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Sarısoy, müdürlüğün kapılarının tüm mahalle muhtarları ve vatandaşlara açık olduğunu vurgulayarak, "Toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Cesur Öner ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amiri Komiser Mehmet Merdin de katıldı.