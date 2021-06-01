ORDU HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika

Ordu- Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, uçuşlar yeniden başladı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

- Yıldız