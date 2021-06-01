Ordu Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı - Son Dakika

Ordu- Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmıştı. Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşılırken, uçuşlar yeniden başladı.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY)Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Ordu - Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: DHA
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