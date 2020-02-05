Ordu heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi - Son Dakika

Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (DRONE GÖRÜNTÜ EKİYLE)

ORDU'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi'nde, AFAD ekipleri teknik inceleme başlattı. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının erimeye başlamasıyla da bazı mahallelerde heyelan ve göçükler olduğunu söyledi.

Toygar Mahallesi'nde dün yaşanan heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahallede incelemelerde bulund. Heyelanlı alanda hareketlilik belirlenmes ancak havanın kararması nedeniyle geniş kapsamlı inceleme yapılmaması üzerine, risk taşıdığı saptanan 12 bina tebdir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen binalarda yaşayanlardan bazıları akrabalarının yanına giderken bazıları otellere yerleştirildi. AFAD ekipleri bu sabah yeniden mahalleye gelerek, teknik inceleme başlattı. İncelemelerin ardından, tahliyeye devam edilip edilmeyeceği yönünde rapor hazırlanacağı bildirildi.

'CİDDİ BİR DURUM YOK'

Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, ilçenin son günlerde ciddi yağış aldığını, kar sularının da erimeye başlamasıyla bazı mahallelerde heyelan ile göçüklerin olduğunu söyledi. Geçtan, "Kar sularının erimsi ve dere yatağındaki yeraltı sularının harekete geçmesiyle heyelan oluştu. Heyelanın ardından bizler de tedbir alarak, binaları tahliye ettik. Son iki günde, sadece burada değil, birçok yerleşim yerinde yer yer göçükler oluştu. Şu anda herhangi bir ciddi durum yok. Ancak heyelan bölgesinde toprak hareketi sürüyor. AFAD ekiplerinin incelemesi sürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri almış durumdayız" dedi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.

MAHALLELİ, YAŞANANLARI ANLATTI

Ordu'nun Aybastı ilçesinde dün yaşanan heyelanın ardından risk taşıdıkları gerekçesiyle 12 binanın tahliye edildiği Toygar Mahallesi sakinleri yaşadıklarını anlattı. Evlerin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığını söyleyen Seyfullah Pürçek, "Dün gece heyelan oldu toprakta yarılmalar meydana geldi. AFAD buraya gelip inceleme yaptı. Bugün de gelecekler evlerin durumu ile ilgili rapor verecekler. Biz de yetkililerden haber bekliyoruz. Tabi toprakla birlikte ağaçlarda yıkıldı. Onun sesine insanlarda korkuyor. Daha önce yine yakında başka bir yerde daha heyelan olmuştuö dedi.

'KAYMALAR DEVAM EDİYOR'

Mustafa Hanilçe, Ankara'da yaşadığını, heyelanın olduğu bölgede kendisinin de evinin bulunduğunu belirterek "Haberi alır almaz geldim. Burada toprakta hafif hafif kaymalar olmaya devam ediyor. Evler boş insanlar başka yerlere gittiler. Ne karar verilecek bekliyoruzö diye konuştu.

'HERKES ÇOK KORKTU'

Heyelanla birlikte üzerindeki ağaçların da yıkıldığını belirten Temel Turan "Ağaçların yıkılmasıyla çıkan ses ile birlikte heyelanı vatandaşlar gördüler. Bende haber alır almaz durumu belediyeye bildirdim. Dün gece ekipler geldi binaları boşalttık. Tabi herkes çok korktuö ifadelerinde bulundu.