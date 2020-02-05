Ordu-heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu-heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi - Son Dakika

Ordu-heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi

6 saat önce

Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (3)

ORDU-Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (3)

Ordu-heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
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