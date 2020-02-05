Ordu-heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi - Son Dakika

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Ordu-heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, afad incelemesi
6 saat önce
Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (3)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
ORDU-Heyelan nedeniyle 12 binanın tahliye edildiği mahallede, AFAD incelemesi (3)
Son Dakika Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı Van'da yaşanan 2. çığ faciasının 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı