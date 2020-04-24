ORDU Hollanda'dan getirilen 312 Türk vatandaşı, Giresun'da gözlem altına alındı - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 312 Türk vatandaşı, Hollanda'dan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Havalimanına getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi. Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra ekipler tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'da bulunan Esma Serhat Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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