ORDU Hoynat Adası kuşların yaşam alanı

Hoynat Adası kuşların yaşam alanıTürkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Karadeniz'de, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Girişlerin yasaklandığı ada, kuşların yaşam alanı olarak bırakıldı.Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı belirlendi. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması içinde proje hazırlanıyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ada, kuşların yaşam alanı olarak bırakıldı.Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan kuşların korunması amacıyla adaya girişin yasak olduğunu belirterek Kuşların doğal yaşam alanlarını korumaya çalışıyoruz. Adaya insanın çıkması yasak, orada kuşlar ürküyorlar. Hatta üreme döneminde saldırabiliyorlar. Kuşların üremesi için burayı koruyoruz. Aşırı gürültüyle rahatsız edilmemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, adanın yanında yol kenarına araçlarını çekiyorlar, gürültü yapıyorlar. Bu konuda daha hassas davranmalıyız. Kuşların doğal ortamı orası, aldığımız tedbirlerle nesli tükenen bu kuşların çoğalmasını sağlıyoruz dedi.'SEYİR TERASI VE DÜRBÜNLER KOYULACACAK'Mustafa Tandoğan, Hoynat adası için birde proje hazırladıklarını, seyir terası ve dürbünler koyarak kuşların gözlemlenebileceğini vurgulayarak, Adayı ve kuşları seyretmek için dürbünler koyacağız. Yer tespiti konusunda çalışmamız sürüyor. Seyir terasıyla rahatsızlık vermeyecek şekilde denize doğru cam terasla uzatıp alan yapacağız. Kuşları rahatsız etmeyecek şekilde çalışma yapılacak. Ziyaretçi noktasında burası çok önemli, dürbünler koyduktan sonra burayı cazibe merkezi haline getireceğiz. Bugün baktığımızda Ordu'nun en çok turist çeken yeri Perşembe. Onun için çaba sarf ediyoruz. Turizmden para kazanmak, göçü geri döndürmek istiyoruz. Doğayı bozmadan koruyup, bölgenin yapısına göre bölgemize otel yapmayı düşünüyoruz. 1 işletmecimiz gerekli izinleri aldı otel yapacak. Bunlarında ilçemiz turizmine büyük katkısı olacak şeklinde konuştu.