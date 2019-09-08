Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 01.00'e kadar, Ordu'nun Perşembe ilçesinde çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.