Son Dakika Haberleri: Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı

7 dakika önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 01.00'e kadar, Ordu'nun Perşembe ilçesinde çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Perşembe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Sağanak bekleniyor
Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı! Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 22:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]