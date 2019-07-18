Son Dakika Haberleri: Ordu için sağanak uyarısı
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Ordu için sağanak uyarısı

3 saat önce

Ordu ve çevrelerinde bu geceden itibaren sağanak bekleniyor.

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Ordu ve çevrelerinde bu geceden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın Ordu çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:39 Kaynak: AA
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