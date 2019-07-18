Ordu için sağanak uyarısı
3 saat önce
Ordu ve çevrelerinde bu geceden itibaren sağanak bekleniyor.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:39 Kaynak: AA
ve çevrelerinde bu geceden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece ve yarın Ordu çevrelerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını
, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi.
Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!