Ordu İkizce'de karantina kararı - Son Dakika

ORDU'nun İkizce ilçesine bağlı Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İkizce ilçesine bağlı Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri'nde ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli İkizce İlçesi Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri'nde 07.05.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birligˆi ile karar verilmis¸tir" denildi.