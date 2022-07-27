İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye , Altınordu ve Fatsa ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 4 gram esrar maddesi, 23 gram metamfetamin maddesi de ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, aynı suçtan firari olan bir kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli hakkında işlem - Son Dakika

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