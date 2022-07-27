Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Ordu'da kaçak tütün operasyonu

27.07.2022 12:26
Ordu'da kaçak tütün operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde piyasa değeri 30 bin TL olan ürünler ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde piyasa değeri 30 bin TL olan ürünler ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamullerine yönelik saha çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların neticesinde Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri ve iki adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda piyasa değeri 30 bin TL olan 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 24 bin adet içi tütün dolu makaron ve 70 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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