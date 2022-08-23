Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınordu ve Ünye ilçelerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 6 farklı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, toplamda 6 şüpheliden 2 gram eroin, 3 kök kenevir, 131 gram esrar ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

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