Ordu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ordu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her köşesinde olduğu gibi Ordu'da da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in desteği ve devletin tüm imkanlarıyla güzel işler yapıldığını söyledi.

Kendilerinin de Başkan Güler, milletvekilleri, kamu yöneticileri ve Ordu'nun tüm değerleriyle birlikte yapılanların üzerine bir şeyler daha koyarak, hizmet çıtasını daha da yükseklere çıkaracaklarını belirten Sonel, şu ana kadar yapılan işler için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sonel, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini dile getirerek, "Ordu'muzu sadece Karadeniz'de değil, ülke genelinde daha çok konuşulacak bir il haline getireceğiz." dedi.

2020 yılı itibariyle Ordu'da kamu yatırım proje sayısının 239 olduğunu, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise yaklaşık 5 milyar 140 milyon lira olduğunu anlatan Sonel, "Yatırımcı kurum ve kuruluşların İl Yatırım Takip Sistemi'ne girmiş olduğu verilere göre, ilimizde yürütülen 239 kamu yatırım projesinden 135 adedi devam eden projeyken, 21 adedi ihale, 1 adedi tasfiye ve 47 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 35 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 239 yatırım projesinin 90 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir." diye konuştu.

Başkan Güler ise özellikle su ve elektrik konusunda yatırımcı kuruluşların ilave bütçelerle sıkı bir çalışma yapması gerektiğini aktardı.

Fatsa ve üst kesimlerinde su sıkıntısı olduğunu dile getiren Güler, "Normal yatırımlarla gidecek olursak bunun yetişmesi mümkün değil. Önümüzdeki iki yıl içinde dönemsel olarak bir kuraklığa girme ihtimalimiz var. Bunun tedbirlerini şimdiden almamız lazım. Elektrikte yüksek kesimlerde büyük sıkıntı var. Elektrik olmadığı takdirde suyun arıtılması olumsuz etkileniyor. Tabi bu durum YEDAŞ'a bağlı bir durum. Dolayısıyla ilave bütçelerle bu durumun iyileştirilmesi lazım." ifadelerini kulandı.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri birer sunum yaparak, kentte devam eden ve planlanan yatırımların son durumları hakkında bilgi verdi.

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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