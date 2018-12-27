Ordu Iraklı Hüseyin'i Banyoda Parçalayıp Çöpe Atmışlar

Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde çöpte cesedi bulunan Irak
uyruklu Hüseyin Kalaf'ın (17), evin banyosunda öldürülerek, parçalanan cesedinin çöpe atıldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
İddiaya göre olay geçen Pazar Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Subaşı
Mahallesi'nde meydana geldi. Karapınar
Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp ayrıştırma tesisinde kolları, bacakları ve başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu. Çöp tesisinde çalışmalar durdurularak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Polis
, cesedin 16 yaşındaki Irak'lı Hüseyin Kalaf'a ait olduğunu belirledi. Kentteki mobese kameraları didik didik incelenerek olayla ilgili 4 şüpheli tespit edildi. Hüseyin Kalaf'ın olaydan bir gece önce halı sahaya maç oynamaya gitmek için evinden ayrıldığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı belirlendi. Polis, olayda kullanılan suç aletlerine henüz ulaşamazken, Kalaf'ın banyoda kesici aletle öldürülüp vücudunun parçalara ayrıldığı, gecede çöpe atıldığı, çöp kamyonuna boşaltılan çöplerinde çöp tesisine boşaltıldığı, burada da cesedinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, olayda kullanılan suç delillerini de ortaya çıkarmadığı belirtildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.