Ordu işçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu işçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi - Son Dakika

Ordu işçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi

6 saat önce

İşçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildiORDU'nun Kabadüz ilçesinde, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, evinde çalışan işçisini tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra, 2 akrabasını rehin aldı.

İşçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, eski belediye başkanı Orhan Aktaş, evinde çalışan işçisini tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra, 2 akrabasını rehin aldı. Aktaş, Kaymakam Necdet Uçar'ın ikna çabaları sonucu 5 saat sonra teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşandı. İlçe eski belediye başkanı Orhan Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evinde çalışan adı açıklanmayan işçisini tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Ardından da olay anında evde olan 2 akrabasını rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda, jandarma, özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, Aktaş'ın izin vermesi üzerine evden çıkarılarak, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Geniş güvenlik önlemi alınan eve kimse yaklaştırılmazken, polis, Aktaş'ı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince de devreye İlçe Kaymakamı Necdet Uçar girdi. Olay yerine gelen Kaymakam Uçar, içeri girip, Orhan Aktaş'ı ikna etti. Aktaş rehin aldığı akrabalarını salıvererek, polise teslim oldu. Aktaş yoğun güvenlik önlemi altında İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu işçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi

Orhan Aktaş, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehitlerimizin İdlib'e gitmeden önce, birbirlerinden helallik istedikleri bir video ortaya çıktı
Hafter milislerinin yakalayıp Mısır'a teslim ettiği eski subay Hişam Aşmavi idam edildi Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:03:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu işçisini vuran, akrabalarını rehin alan eski başkan, 5 saat sonra ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]