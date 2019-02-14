Ordu İyi Parti'de, İdris Naim Şahin'in Adaylığı Önce Açıklandı Sonra Gerçekleşmedi

İyi Parti Ordu
İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya
, İYİ Parti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının İdris Naim Şahin
olduğunu söyledi. Ancak akşam saatlerinde İYİ Parti'den gelen açıklamayla, adaylığın gerçekleşmediği duyuruldu.
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Çiğdem Çelenk Karakaya, İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayının İdris Naim Şahin
olduğunu, il binasında düzenlediği basın toplantısıyla resmen açıkladı. Açıklama öncesi Şahin'in öz geçmişini okuyan İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, 'İyi Parti Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayımız Ordu'nun evladı, Ordu sevdalısı hizmet aşığı Sayın İdris Naim Şahin Beyefendidir" dedi.
Karakaya, Şahin için 17 Şubat pazar günü Saat 13.00'te Ünye
sınırından karşılama yapılacağını belirtti.
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Karakaya, CHP
'nin büyükşehir belediye başkan adayının çekilip çekilmeyeceği yönündeki soru üzerine ise, 'Bunu genel merkezlerimiz bilir. Bizim açımızdan CHP'nin adayında bir sıkıntı yok. Genel merkezlerimiz ola bir karar verirler. Bu konuda bilgi sahibi değiliz" diye konuştu.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DERVİŞOĞLU: ZAMAN DARLIĞI ADAYLIĞIN GERÇEKLEŞMESİNİ MÜMKÜN KILMADI
Ancak akşam saatlerinde farklı bir gelişme oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
, İdris Naim Şahin'in, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının gerçekleşmediğini açıkladı. Dervişoğlu, "Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yoğun talepleri söz konusuydu. Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım."