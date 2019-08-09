Son Dakika Haberleri: Ordu kabuğunu tarımla kıracak
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Ordu kabuğunu tarımla kıracak

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu birkaç yıl içerisinde tarım ve hayvancılıkta bir numara yapacağız" dedi.

Ordu kabuğunu tarımla kıracak, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'yu birkaç yıl içerisinde tarım ve hayvancılıkta bir numara yapacağız" dedi.

Ordu'nun geleceğinin tarımsal alanda yapılacak çalışmalarda olduğunu her platformda vurgulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde kurulan ORTAR A.Ş'yi ziyaret etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile yapılacak projelerin ana hedefinin fındık ve hayvancılık alanlarında vatandaşlara yeni gelir kaynaklarını ortaya çıkartmak olduğu ifade edilen toplantıda Ordu'da tarım alanında yapılacak çalışmaların istişaresi yapıldı.

"Tarım ve hayvancılıkta bir numara olacağız"

Tarım ve hayvancılık politikasının baştan aşağı ele alınması gerektiğini de dile getiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Bu bölgeyi tarım ve hayvancılıkta bir numara yapacağız. Büyükşehir Belediyemizde iyi bir tarım ekibi kurduk. Sizlerin de takviyesiyle sobaya devamlı odun atacağız. Özellikle fındık bahçelerinin gezen tavukla, koyunculukla çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunlar bizim temennimiz. Bunları gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Tecrübelerinizle bizlere katkı sağlayacaksınız. Tarım ve hayvancılık konusunda başka illere de örnek olabiliriz. Biz burada bir şeyi yaparsak sadece Ordu için yapmıyoruz. Diğer illerimize de ülkemize de katkısı olsun istiyoruz. Yapılacak çalışmaların pilot uygulamaları Ordu'muzda gerçekleştirmek için topraklarımız müsait durumdadır. Fındık ürünümüzün toplanması için 45 trilyon TL paramız dışarıya gidiyor. Dışarıya giden parada buraya kalırsa en az 6-7 trilyon dolar yapar. Biz en değerli sebzemiz olan karalahana pancarını bile Bafra'dan getiriyoruz. Baştan aşağı tarım politikamızı hayvancılığımızı yeniden ele alacağız" diye konuştu.

"Islah projeleriyle verimlilik ve kalite artacak"

Tarım ve hayvancılığa katkılarından dolayı Başkan Güler'e teşekkür eden Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "İki tane ıslah projemiz var, üçüncüsüne de belediyemiz başvuru yaptı. Bu projeler ile verimliliği ve kaliteyi arttırmamamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılığa vermiş oldukları katkılardan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU
Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:17 Kaynak: İHA
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