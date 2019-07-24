Son Dakika Haberleri: ORDU KAÇAN KURBANLIK BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Son Dakika Güncel Haber

ORDU KAÇAN KURBANLIK BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

36 dakika önce

ORDU'da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

ORDU'da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu- Giresun karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen 2 araca çarparak zarar verdi. Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Karşıyaka Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
Bu arada, Eskipazar Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı.
ORDU KAÇAN KURBANLIK BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Karapınar, Altınordu, Giresun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası ABD'den açıklama geldi Ünlü manken Özge Ulusoy, hakkında çıkan aşk iddialarını net bir dille yalanladı Pitbull'un saldırdığı yaşlı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok Kalın-Jeffrey görüşmesi: Güvenli bölge Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:08:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ORDU KAÇAN KURBANLIK BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]