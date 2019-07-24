ORDU KAÇAN KURBANLIK BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

ORDU'da kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. 2 araca çarpan, 1 iş yerine de girip, zarar veren boğa, belediye ekiplerinin yardımıyla yakalandı. Boğanın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Altınordu
ilçesine bağlı Karapınar
Mahallesi'nde kurban pazarına götürülürken sahibinin elinden kurtulan boğa, Ordu- Giresun
karayoluna kaçtı. Trafiği birbirine katıp sürücülere zor anlar yaşatan boğa, kent merkezi istikametine yöneldi. Bu sırada boğa, yoldan geçen 2 araca çarparak zarar verdi. Çevredeki bir iş yerinin camını kırarak içeri giren boğa, eşyalara da hasar verdi. Boğa, işçiler tarafından dışarı çıkarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Karşıyaka
Mahallesi'nde bir binanın zemin katına giren boğa, vatandaşların ve belediye ekiplerinin yardımıyla yakalanarak sahibine teslim edildi.
Bu arada, Eskipazar
Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında da kaçan başka bir boğa, dereye girdi. Boğa, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla yakalandı.