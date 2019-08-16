ORDU Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi

Kadın fındık işçilerinin zor mesaisiKARADENİZ'de fındık hasadı sürerken, dik ve yamaç arazilerdeki bahçelerde çalışan kadın işçiler, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.

Kadın fındık işçilerinin zor mesaisi

KARADENİZ'de fındık hasadı sürerken, dik ve yamaç arazilerdeki bahçelerde çalışan kadın işçiler, zorlu doğa koşullarına meydan okuyor.

Ordu ve Giresun'da, 6 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Türkiye'nin bu yılki tahmini fındık rekoltesi 650 bin ton civarında beklenirken, yerli ve mevsimlik tarım işçileri de bahçelerde yoğun olarak çalışıyor. Dik ve yamaç arazilerdeki bahçelerde çalışan kadın işçiler adeta erkeklere taş çıkararak ekmek parası kazanıyor. Eşleri ve çocuklarıyla bahçelerde günlük yevmiye ile çalışarak hasat sezonunu değerlendiren kadınlar, güç ve kuvvet gerektiren büyük fındık dallarını da erkek işçilerden yardım almadan kendileri topluyor. Fındık hasadında çalışan işçiler 85 TL ile 120 TL arasında günlük yevmiye alıyor.

'EVE YORGUN GİDİYORUM'

Fındık hasadının zorluğunu anlatan Canan Bulut, Sabah saat 6'da kalkıp yollara düşüyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz, yamaç ve dik arazilerde çalışmak daha zor. Fındık topladığımız araziler yamaç. Fındık fiyatları düşük olduğu için işçi ücretlerinden memnun değiliz. Fındık işçiliğinde yevmiye 140 lira olmalı ama o kadar değil. Fiyat iyi olmayınca işçinin ücretide düşük. Sabah 7'de iş başı yapıp akşam 5'te bırakıyorum. Bahçeler yama, yol uzun. Evimde 8'de ancak olabiliyorum, evede yorgun gidiyorum. Çalışması çok zor ama ekmek parası mecburen çalışıyoruz şeklinde konuştu.

'HER İŞİN BİR ZORLUĞU VAR'

Batman Kozluk'tan fındık hasadı için Ordu'ya gelen ve bahçelerde çalışan Ayşe Baskın, fındık dallarının bazı bahçelerde büyük olması nedeniyle zorlandığını ifade ederek, İlk yıllarda çok zorlanıyordum, 8 yıldır buraya hasada geliyorum. Büyük fındık dallarını artık bükebiliyorum. Erkeklere taş çıkarıyoruz burada. Ekmek parası, her işin bir zorluğu var bizde bu zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Arazi yamaç olunca çalışması daha zor oluyor. Kadın gücümüzle yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok, çalışmaya mecburuz diye konuştu.

'KARADENİZ KADINI KENDİ EKMEĞİNİ KAZANMAK İSTİYOR'

Zor şartlarda ekmek parası için çalıştıklarını söyleyen Nermin Akkoyun'da, Sabah 5'te kalkıyorum, yemeğimizi yapıp çayımızı hazırlıyorum. 6'da bahçeye geliyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Zorlukları var ancak, 12 ayda bir geliyor fındık. Eşlerimize yardım amacıyla bahçede bizde çalışıyoruz. Çocuk okutuyorum, askerde çocuğum var. Karadeniz kadınları ne kadarda olsa kendi ekmeğini kendisi kazanmak istiyor. Bizde aynen öyle yapıyoruz, geçinmeye çalışıyoruz. Araziler çok yamaç, çalışması zorluyor. Zor şartlar altında yinede çalışmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

'KADIN İŞÇİLERİMİZİN BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, kadınların fındığın her alanında çalıştığını belirterek, Kadınlar sadece hasatta çalışmıyor. Fındığın gübresinde, harmanında, patozunda, fabrikada seçiminde kadın eli var. Hasatta çalışanların çoğu kadınlardan oluşuyor. Fabrikalarda iç fındığın işlenmesinde çalışan işçilerin tamamına yakını da kadın işçiler. Kadın işçilerimizin fındıkta büyük emeği var dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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