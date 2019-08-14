ORDU Kanyondaki salıncaktan dereye düştü

Kanyondaki salıncaktan dereye düştüOrdu'nun Çamaş ilçesinde bulunan Budakdere kanyonunda, salıncakta sallanan bir kadın, salıncağın bağlı olduğu ağacın kırılmasıyla dereye düşerek ölümden döndü.

Kanyondaki salıncaktan dereye düştü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan Budakdere kanyonunda, salıncakta sallanan bir kadın, salıncağın bağlı olduğu ağacın kırılmasıyla dereye düşerek ölümden döndü. Olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Olay Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Budakdere kanyonunda meydana geldi. Serinlemek amacıyla kanyona giren vatandaşlar yüzerek eğlenirken, bir kadında derenin üzerinde bir ağaca bağlı olan salıncakla sallanmaya başladı. Bir süre salıncakta sallanan kadın, salıncak iplerinin bağlı olduğu ağacın ikiye bölünmesiyle suyun içine düştü. Olayın şokunu yaşayan kadın yara almadan kurtulurken, deredekiler de ikiye bölünen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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