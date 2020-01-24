Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü

6 saat önce

DOĞAL güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'da, kar yağışı etkili oldu.

Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü, System.String[]

DOĞAL güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu'da, kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan kentte, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyaza bürünürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına sevinen çocuklar ve gençler, kartopu oynarak eğlendi.Öte yandan kar yağışının etkili olduğu kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 85 santim iken, ortalama ise 25 santime ulaştı.


Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:13:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu, kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]