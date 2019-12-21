Ordu karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı - Son Dakika
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Ordu karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı

6 saat önce

Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldıKARADENİZ'de yaz aylarında muhteşem doğada yaylacılık kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan köyler, kış aylarında kentlere göçle birlikte sessizliğe bürünüyor.

Karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı

KARADENİZ'de yaz aylarında muhteşem doğada yaylacılık kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan köyler, kış aylarında kentlere göçle birlikte sessizliğe bürünüyor. Ordu'da kışın göç nedeniyle deniz seviyesinden bin metre yükseklikteki, 50 haneli Pelitli Mahallesi'nde sadece 5 hanede 10 kişi kalıyor.

Karadeniz'de kış şartları nedeniyle ilçelere bağlı onlarca köy, mezra ve yayla, baharda geri dönülmek üzere köylüler tarafından terk ediliyor. Özellikle yaz aylarında muhteşem doğada yaylacılık kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar ve köyler, kış aylarında kentlere göçle birlikte adeta sessizliğe bürünüyor. Ordu'da, yaz için köylerine gelenler, havaların soğumasıyla kent merkezindeki evlerine geri dönüyor. Kış güzelliklerinin yaşandığı bin rakımlı, 50 haneli Pelitli Mahallesi'nde, göç nedeniyle kışın sadece 5 hanede aynı aileden 10 kişi kalıyor. Göç nedeniyle öğrenci sayısının azalmasıyla okulların kapandığı mahallelerde, genç nüfusun da kent merkezini tercih ettiği gözleniyor. Kırsal mahallelerde kalan az sayıdaki çocuklar ise toplu taşımayla öğrenimlerini sürdürüyor. Boşalan ve sessizliğe bürünen mahallelerde jandarma ekipleri de, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için sürekli devriye atıyor.

'ŞEHİRDE YERİM OLSA BEN DE GİDERİM'

Yöre sakini Nazmi Kondak (62), kışı kardeşleriyle köyde geçirdiklerini belirterek, 'Köyden başka gidecek bir yerimiz yok. Dededen kalma bir fakirliğimiz, yoksulluğumuz var. Bunu götüremedik ve köyü terk edemedik. Şehirden fakirlikten yer alamadık, alanlar aldı. Bende çoluk çocukta olmadı. Çocuğu olanda gurbeti tercih etti. Köyde biraz fındığımız oluyor, onunla hayvanlarımıza yem alıyoruz. Kendi yiyeceklerimizi karşılıyoruz, onunla geçinmeye çalışıyoruz. Fazla hayvancılıkta yapamıyorum. Bu yaştan sonra ne kadar bakabilirim. Eşimde hasta rahatsız, buradayız. Şehirde gitmeye yerim olsa bende giderim, burada ne yaparım. Burada mecburen kalıyoruz. Hepsi 500 kilo fındığım oluyor, 62 yaşına geldim, bununla nerede nasıl geçinirim, burada kaldık mecburö dedi.

'KIŞIN YOLUMUZ AÇILIYOR, AMBULANS GELİYOR'

Çocuklarının gurbette yaşadığını, kendisinin ise eşiyle köyde kaldığını anlatan İnci Kondak (61) ise, 'Köyümüzde şimdi okul yok, olmayınca herkes şehre taşındı. Çocuklarım gurbette yaşıyorlar. Gençlerde şimdi köylerde kalmak istemiyor. Allah devletimizden, muhtarımızdan razı olsun. Kışın yolumuz kar nedeniyle kapanınca greyder gönderiyorlar, yolumuz açılıyor. Hasta olsak 112'yi arıyoruz oda geliyor. Kışlık yiyeceğimizi yazdan hazırlıyoruz. Köyde az fındığımızla 3-5 baş hayvanımız oluyor. Onunla da geçiniyoruzö diye konuştu.

Ordu karadeniz'de kış geldi, köyler boşaldı

Karadeniz, Pelitli, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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