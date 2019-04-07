Ordu Karadeniz'de Uçuşlara Sis Engeli
41 dakika önce
Karadeniz'de uçuşlara sis engeliORDU ve Trabzon'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi.
Karadeniz
'de uçuşlara sis engeli
ORDU ve Trabzon
'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi. Ordu
ve Giresun
'da dün geceden beri etkili olan yoğun sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferlerde ertelendi. Görüş mesafesinin 200 metrenin altında düşmesi nedeniyle kentten Ankara
ve İstanbul
'a planlanan bazı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bazı seferler iptal olurken, bazı seferlerin ertelenmesi üzerine, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan uçuş yapacak olan yolcularda Samsun Çarşamba Havalimanı
'na yönlendirildi.
Trabzon'da da etkili olan sis nedeniyle bu akşam Antalya
'dan Trabzon'a yapılması planlanan uçuş ise ertelendi. Trabzon'dan Antalya'ya ve İzmir
'e düzenlenecek olan uçuşlarında ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:46 Kaynak: DHA
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