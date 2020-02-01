Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı - Son Dakika

Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı

6 saat önce

Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı (EK-VALİ AÇIKLAMA-KAZAZEDE RÖP)Ordu Valisi Seddar Yavuz, meydana gelen heyelan sonucu, yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçalarının sürüklendiği Karadeniz Sahil Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı (EK-VALİ AÇIKLAMA-KAZAZEDE RÖP)

Ordu Valisi Seddar Yavuz, meydana gelen heyelan sonucu, yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçalarının sürüklendiği Karadeniz Sahil Yolu'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Vali Yavuz, yol temizleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, ulaşımda akama yaşanmadığını belirtti. Vali Yavuz, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerin tespit ve incelemelerinin sürdüğünü, raporlar doğrultusunda gerekli diğer tedbirlerin de alınacağını aktardı.

Ordu karayolunda heyelan 2 yaralı

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
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