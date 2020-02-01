Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- Yeniden

6 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun- Ordu karayolunun Ordu istikameti ulaşıma kapandı.

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Samsun- Ordu karayolunun Ordu istikameti ulaşıma kapandı. Heyelanda yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nunun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, ağaçları da yerinden söküp önüne katarak Samsun- Ordu karayolunun Ordu istikametine aktı. Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi, yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.


- Ordu
Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:13 Kaynak: DHA
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