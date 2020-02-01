Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3) - Son Dakika

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3)

6 saat önce

EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİOrdu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor.

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3), System.String[]

EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Heyelan nedeniyle kapanan kara yolunun üst yamacında yer alan bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.


Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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