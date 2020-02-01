Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3) - Son Dakika

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (3)
6 saat önce
EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİOrdu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
EVLER TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma kapanan yolda, ekiplerin yolu açma ve temizleme çalışmaları sürüyor. Heyelan nedeniyle kapanan kara yolunun üst yamacında yer alan bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
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