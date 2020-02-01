Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (4) - Son Dakika

HEYELAN ANI KAMERADA

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı heyelan anı, büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma minibüsünün araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün önündeki yamaçta aniden heyelan oluştuğu, kara yoluna toprak, kaya parçaları ve beraberindeki ağaçların sürüklendiği, yolda yaya olarak yürüyen 2 kişinin kaçtığı, aracın ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtulup, geri manevra yaptığı görülüyor.