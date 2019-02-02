Ordu Kaybolan Gemicinin Ailesinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor

Rusya'nın Kerç Boğazında, iki geminin yakıt transferi yaptıkları esnada alev alması ve sonrasında patlama yaşanması nedeniyle Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik'ten, Ordu'da yaşayan ilesi 13 gündür haber alamıyor.

Rusya'nın Kerç Boğazında, iki geminin yakıt transferi yaptıkları esnada alev alması ve sonrasında patlama yaşanması nedeniyle Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik'ten, Ordu'da yaşayan ilesi 13 gündür haber alamıyor.



21 Ocak'ta Rusya'nın Kerç Boğazında, iki geminin yakıt transferi yaptıkları esnada alev alması ve sonrasında patlama yaşanması nedeniyle Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik kayboldu. Ordu'nun Ünye ilçesi'ne bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Sinan Elik'in ailesi, gelecek haberi endişeyle bekliyor. Sinan Elik'in 3 aylık hamile eşi Hüzeyme Elik çaresizce gelecek haberi beklerken, "Eşim 13 gündür halen bulunamadı. Ben istiyorum ki benim sesimi bir yerler duysun. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız sesimi duysun. Sinan arkasında 1,5 yaşında oğlunu ve karnımdaki bebeğini bıraktı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



Eşi ile en son olaydan 1 saat önce görüştüğünü belirten Hüzeyme Elik, "En son benden oğlunun resmini istedi onu attım. Hatta o resmi olaydan sağ kurtulan birine göstermiş. Yangından kurtulanlarla da görüşemiyorum.Eşim işine aşık biriydi. Çocuğu olduktan sonra istemeyerek çalışmaya gidiyordu ama ona kadar kendi isteğiyle gidiyordu" şeklinde konuştu.



Baba Mevlüt Elik ise, bir an önce gemiye girilip arama kurtarma çalışmaların devam ederek bir haber gelmesini beklediğini söyledi. Gözüyaşlı anne Ayşe Elik'te çaresizce gelecek haberi beklediklerini kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz

Uyurken Babası Tarafından Öldürülen Genç Kızın, Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu

CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu