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Ordu kendi elektriğini üretecek

39 dakika önce

58, 59 ve 60. Hükümetlerde yaklaşık 7 yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, enerji alanında edindiği birikim ve tecrübelerini Ordu'ya aktarıyor.

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58, 59 ve 60. Hükümetlerde yaklaşık 7 yıl boyunca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, enerji alanında edindiği birikim ve tecrübelerini Ordu'ya aktarıyor. Bu amaçla Ordu Çevre Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (OREN) kurulmasını sağlayan Güler, Ordu'nun ilçelerinde enerji ve elektrik üretilebilen projelere imza atmaya hazırlanıyor.


İlk yönetim kurulu toplantısını yapan OREN A.Ş.'de ilk etapta çevreye zarar vermeden şehir şebekesinden hidroelektrik elde edilmesi ile ilgili çalışma yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere Ordu'nun öz kaynaklarının kullanılarak lisanssız elektrik üretimi planlanıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun kendi kaynakları ile enerji üreteceğini belirterek, "Çok yakında Ordu'nun enerjisinin yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz kendine yeten bir Ordu inşa etmek. Kendi kaynaklarımızla enerji üreterek Ordu'yu örnek bir yatırım bölgesi haline getireceğiz" dedi.


Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden enerji elde etmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Güler, "Su, rüzgar ve güneş kaynaklarımızı ekonomiye kazandırarak hem belediyemize hem de halkımıza görsel sonuçları sunacağız. Çalışmalarımızın netice verdiğini tüm halkımız yakında görecek" diye konuştu. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:03 Kaynak: İHA
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