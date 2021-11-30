Tekne üretimi deniz faaliyetlerini arttıracak - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, tasarımını ve üretimini yaptığı tekneler ile hem kentte deniz faaliyetlerini artırıyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde tekne üretiminin yapıldığı tesisi ziyaret ederek, mühendis ve ustalardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güler, incelemenin ardından gazetecilere, güzel bir ekip kurduklarını ve yepyeni üretim sahaları oluşturduklarını söyledi.

Bunun başında da kompozit yapılar geldiğini dile getiren Güler, "Burada tekne üretimi yapıyoruz. Tekne yapımıyla denizdeki faaliyetlerimizi artırmak, aynı zamanda bununla da istihdama katkıda bulunmak ve bu ürünlerimizi satarak da Ordu'ya katma değer sağlamak üzere çalışmalar başlattık. Daha evvel yaptığımız tekneleri şimdi büyüterek ve çeşitlendirerek deniz yapıları oluşturuyoruz. Belediyemizin ve ilimizin ihtiyacı olan seyyar yapılar, hatta karavan çalışmaları da düşünüyoruz." dedi.

Buradaki teknelerin hem tasarımını hem de üretimini kendilerinin yaptığını anlatan Güler, "Düşünmeyi, üretmeyi ve yarışmayı amaçlayan bir çalışmamız var. Yeni ürünlerle Ordu'ya zenginlik katacağız. Türkiye Ordu'yu biraz daha fazla duyacak." diye konuştu.