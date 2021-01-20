- Ordu kent merkezinde kar yağışı başladı - Son Dakika

- Ordu kent merkezinde kar yağışı başladı

ORDU - Ordu'da, bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bugün itibariyle kent merkezinde de etkili oldu.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bugün itibariyle kent merkezinde de kendini gösterdi. Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı, şehirde yeşil alanların kısmen beyazlamasına neden oldu. Şehrin sahil kesiminde ve caddelerinde insanların kar yağışının sevincini yaşadığı gözlenirken, hava sıcaklıkları ise 2 derece olarak ölçüldü.

Vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini ifade ederek, cep telefonu ile bu anları kaydettiklerini belirttiler.