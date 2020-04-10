ORDU Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amca taburcu oldu - Son Dakika
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ORDU Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amca taburcu oldu

7 saat önce

Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amca taburcu olduORDU'da evine gelen Vefa Destek Grubu görevlilerine sipariş verirken kibar tavrıyla sosyal medyada ilgi odağı olan Burhan Kılıçkını (76), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amca taburcu oldu

ORDU'da evine gelen Vefa Destek Grubu görevlilerine sipariş verirken kibar tavrıyla sosyal medyada ilgi odağı olan Burhan Kılıçkını (76), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Kılıçkını, kızı ve damadı tarafından 15 yıldır yaşadığı Ordu'dan ayrılıp, tedavisini sürdüreceği memleketi Mersin'e götürüldü. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla, bu kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor. Ordu'da ekiplerden daha önce yardım isteyen Burhan Kılıçkını'nın talepleri Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Altınordu Belediyesi Zabıta ekiplerince karşılandı. Sipariş verirken sergilediği kibar tavrıyla sosyal medyada yoğun ilgi gören ve birçok kişinin sevgisini kazanan Burhan Kılıçkını, ayak bileğinden rahatsızlanınca ekiplerden tekrar yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kılıçkını tedaviye alındı. Burada yapılan tedavinin ardından Kılıçkını, bugün taburcu edildi.

Mersin'den gelen kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43) ile birlikte hastaneden ayrılan Burhan Kılıçkını, daha sonra Taşbaşı Mahallesi Sıtkıcan Caddesi'nde yaşamını sürdürdüğü evine geldi. Evinden bazı eşyalarını alan Kılıçkını, daha sonra 15 yıl yaşadığı Ordu'ya ve evine veda edip, memleketi Mersin'in yolunu tutu. Özel seyahat izin belgesi alan Kılıçkını, bundan sonraki yaşamını Mersin'in Nezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde sürdürecek.

'MEMLEKETİME YERLEŞMEYE KARAR VERDİM'

Evinin önünde konuşan Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı nedeniyle memleketine yerleşme kararı aldığını söyledi. Tek yaşadığı için ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Kılıçkını, 'Burada 15 yıl oturdum. 15 yıl oturduktan sonra da başıma bu rahatsızlık geldi. Ayağımda şeker hastalığı nedeniyle bir yara var. Sol ayağımın topuğunda. Bir türlü iyileşmedi. Çok doktorlara gittim. Baktılar ufak yara merhem verdiler. Pansuman suyu verdiler. Fakat tek yaşadığım için pek bakamadım kendime. Bu nedenle Devlet Hastanesi'nin Acil Servisine gittim. Beni Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakil ettiler. Plastik Cerrahi Doktoru benim memleketim Mersin'de Tıp Fakültesi'nde varmış. Orada ameliyat olmam gerekiyormuş. Sol ayağımda dört damar tıkalıymış. Onu açacaklarmış. Ondan sonra yarayı tedavi edecekler. Rahatsızlığım nedeniyle en sonunda memleketim olan Mersin'de kalmaya karar verdim' dedi.

'ÖRNEK OLSUN DİYE GÜZEL TÜRKÇE KONUŞUYORUM'

Zabıtaya verdiği kibar yanıtlarla Türkiye'de gündem olduğu anımsatılan Kılıçkını, 'İnsanlara örnek olsun diye güzel Türkçe konuşuyorum. Hatasız kelimeler kullanmaya gayret gösteriyorum. İyilikten başka güzellik düşünmüyorum' ifadelerinde bulundu.

'ÖLÜNCE BENİ BURAYA GÖMSÜNLER DİYORDUM'

Ordu'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu kaydeden Kılıçkını, 'Ordu'yu özlerim. Ben bile burada ölürsem şu yeşillikler içerisinde beni gömün diyorum. Memleeketin yazın ateş gibi yanıyor. Çok sıcak. Burada kendime göre eş bulamadım. Eş bulamayınca kızımla birlikte memleketime gitmeye karar verdim. Memleketimde bana ufak tefek kiralık ev bulacaklar. Buradaki eşyalarımı kargoyla alıp, Mersin'e götüreceğim' diye konuştu.

'HİLMİ GÜLER KİBAR VE ASİL BİR İNSAN'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür eden Kılıçkını, 'Buradaki memur arkadaşlar sağolsunlar geldiler, ilgilendiler. Herhangi bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. Tek yaşadığım için bazen yemeğimi yaparken erzaklar lazım oluyor. Onu alıp bana getirdiler. Sayın Hilmi Güler başkanımıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Kibar ve asil bir insan. Olgun ve pişkin bir insan. Ne mutlu öyle insanlara, öyle insana' dedi.

ORDU Kibarca verdiği siparişle tanınan Burhan amca taburcu oldu

Devlet Hastanesi, Mersin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:55 Kaynak: DHA

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