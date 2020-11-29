Ordu kısıtlamaya uydu - Son Dakika

Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ordu'da sokak ve caddeler ıssız kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele amacıyla geçen haftalarda valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu kısıtlamaları ikinci haftasında uygulanmaya başladı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın ikinci gününde de uygulama Ordu'da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.

Şehrin işlek cadde ve sokaklarında sadece paket servisi yapan lokanta ve restoranlar hizmetlerini sürdürürken, sokak ve caddelerde görevliler denetimlerde bulundu, sokak hayvanları ve motosikletli kuryeler haricinde ıssız kaldı. - ORDU