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Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor - Son Dakika

Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor

10.09.2021 15:46

Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: "Ordu kivisinde pazar sıkıntısı yok, 90 gramlık kivinin fiyatını 9 TL olarak tahmin ediyoruz" Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon özellikle yüksek kesimlerde rekolte...

Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar:

"Ordu kivisinde pazar sıkıntısı yok, 90 gramlık kivinin fiyatını 9 TL olarak tahmin ediyoruz"

ORDU - Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon özellikle yüksek kesimlerde rekolte kaybının olduğunu, kivi fiyatlarını ise 9 lira civarında olarak beklediklerini belirtti.

Türkiye'de Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin yaklaşık 25 yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivide bu yıl rekolte kaybı bekleniyor. Geçmiş yıllarda 'zengin meyvesi' olarak adlandırılan ve içerisinde bulundurduğu vitaminler ile şifa kaynağı olarak görülen kivi, üreticileri memnun ederken, yüksek kesimlerdeki zirai don ve rüzgarın rekolte kaybına neden olduğu, 90 gram ve üzerindeki kivilerin kilogramının da 9 liradan satılabileceği belirtiliyor.

"Rekolte kaybı var"

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, "Bu sene kivide rekoltemiz geçen yıla göre biraz düşük, sahil kesimlerinde ağırlıklı olarak kivi var ama yüksek kesimlerde kivi noksan. Nedeni ise don ve rüzgar olmasından kaynaklanıyor. Geçen sene 8 bin ton civarında kivi tespiti yapılmıştı. Bu sene rekolte olarak burası ve diğer iller düşük. Yalova ve Bursa'da da düşük olduğu söyleniyor, bu sene kivide rekolte kaybı var" dedi.

"Pazar sıkıntısı yok, fiyatı 9 lira olarak tahmin ediyoruz"

"Geçtiğimiz yıl 90 gram üzerinin kilogramını 6 liraya vermiştik ama geçtiğimiz yıldan bu yana giderler epey arttı. Tahminim yüzde 30-40 arasında bir fiyat artışı olmasını bekliyoruz" diyen Uzunlar, "Yalova Kivi Üreticileri Birliği 11 TL olarak açıklamış ama benim tahminim de 9 TL civarında olur diye düşünüyorum. Kivi fındığa göre daha avantajlı bir ürün. 5 dönüm araziden 15 ton kivi alınır ama fındık olarak 500 kilogram civarında kivi alınır. Onun yanında işçiliği yok, fındıktan sonra bana göre güzel bir iş. Pazar sıkıntısı yok hatta yurtdışından ihracatçılar arıyorlar ve kivi istiyorlar. Üreticiler olarak bir araya gelip istişare yapsak bu kiviyi daha iyi fiyata satarız diye düşünüyorum. Ordu kivisi zaten Türkiye'de aroması olan en iyi kivi" ifadelerine yer verdi.

Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor
Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor
Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor
Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor
Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor

Türkiye, Yalova, Kivi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu kivisinde rekolte kaybı bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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