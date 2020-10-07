Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika

Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi

07.10.2020 11:21

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kivi rekoltesinde artış beklediklerini belirterek, Ordu kivisinde yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kivi rekoltesinde artış beklediklerini belirterek, Ordu kivisinde yaklaşık 8 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'nde ki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kivi hasat zamanına bir aydan daha az bir sürenin kaldığını kaydetti.

Üreticilerin son hazırlıklarını yaparak, hasat zamanını beklediklerini aktaran Uzunlar, bu sezon geçen sezona oranla kivi rekoltesinde artış beklediklerinin altını çizdi.

Özellikle kalite yönde de bu sene kivinin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Uzunlar, "Geçen sezon Ordu'da 7 bin 100 ton kivi hasat edilmişti. Bu sezon ise 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Uzunlar, kivi fiyatlarının da yüksek olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek, üreticinin 5-6 lira gibi çok iyi fiyattan ürünlerini satacağını vurguladı.

"Kivi Ordu ekonomisine önemli katkı sunuyor"

Yusuf Uzunlar, kivinin Ordu ekonomisine önemli katkılar sunduğuna işaret ederek, "Kivi hasadı sonrası kentin ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira bir para girmiş oluyor. Bu parada başta esnaflar olmak üzere herkese fayda sağlıyor. Özellikle fındığın ardından kivi hasadının başlamasıyla birçok üretici ekstra para kazanmış oluyor." diye konuştu.

Ordu kivisi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini de anımsatan Uzunlar, böylesine önemli bir ürünün marka değerine zarar verilmemesi için üreticilerin erken hasattan kaçınmalarını da istedi.

Uzunlar, bazı üreticilerin kivi üretiminde farklı ilaçlar kullandığını yönünde ihbarlar aldıklarını da dile getirerek, "Tavsiye edilemeyen ilaçların üretiminde kullanılması durumunda meyvenin raf ve depo ömrü daha az oluyor. Üreticilerimiz bu konuya da hassasiyetle yaklaşırsa memnun oluruz." şeklinde konuştu.

Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi
Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi
Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi
Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi

Altınordu, Hasat, Kivi, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika Ekonomi

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