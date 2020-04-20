ORDU Kız arkadaşına vinçle çıktığı 5'inci katın balkonunda evlilik teklif etti - Son Dakika

Kız arkadaşına vinçle çıktığı 5'inci katın balkonunda evlilik teklif etti

ORDU'nun Altınordu ilçesinde belediye çalışanı Enes Aşur (27) kız arkadaşı mimar Elif Yalçınkaya'ya (27) kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5'inci katındaki balkonda evlenme teklif etti.

Altınordu ilçesinde belediye çalışanı Enes Aşur, ilginç bir evlenme teklifinde bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum, maske ve koruyucu gözlük takan Aşur, kız arkadaşı mimar Elif Yalçınkaya'ya kiraladığı vinçle binanın 5'inci katındaki balkonuna çıkarak evlenme teklif etti. Aşur, "Bir ömür elimi tutmaya ne dersin? Benimle evlenir misin" yazılı pankart açtı, kız arkadaşının başından aşağıya kırmızı gül döktü. Elif Yalçınkaya da teklife 'evet' yanıtı verdi. Daha sonra kız arkadaşına koruyucu tulum hediye eden Aşur, birlikte fotoğraf çektirdi.