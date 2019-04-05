Son Dakika Haberleri: Ordu Kültür Müdürü ve Şoförü Kazada Yaralandı

Ordu Kültür Müdürü ve Şoförü Kazada Yaralandı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü ile şoförü yaralandı.

Ordu Kültür Müdürü ve Şoförü Kazada Yaralandı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü ile şoförü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 06.00 sıralarında Antalya'dan fuardan dönen Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak'ın (54) bulunduğu Erdinç Odabaş (46) idaresindeki 52 FB 219 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisi Sanayi ışıklarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna ait bayrak direğine çarptıktan sonra yol kenarında park halindeki 3 araca çarparak takla attı.

Kazada Ordu Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak ve şoförü Erdinç Odabaş yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:28 Kaynak: İHA

Samsun, Ordu, 3. Sayfa
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