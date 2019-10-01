Son Dakika Haberleri: Ordu, liman ve demir yolu istiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Ordu, liman ve demir yolu istiyor

1 saat önce

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu'nun gelişen dünyada liman ve demir yolu yatırımlarından yararlanması gerektiğini söyledi.

Ordu, liman ve demir yolu istiyor, System.String[]

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu'nun gelişen dünyada liman ve demir yolu yatırımlarından yararlanması gerektiğini söyledi.


Başkan şahin, yaptığı açıklamada, Ordu'nun Doğu Karadeniz Bölgesi'nde her geçen gün ekonomik ve sosyal potansiyelini yükselttiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Başkan Şahin, "Ordu- Giresun Havaalanı, hem Ordu'ya, hem Giresun'a müthiş bir değer kattı. Şimdi sırada kara yolu, demir yolu ve deniz yolu vardır. Ordu'dan başlayan Karadeniz- Akdeniz yolunun tamamlanmasıyla, Ordu yalnızca Akdeniz'e değil, Orta Doğu pazarına da bağlanmış olacak" dedi.


Ordu'nun artık potansiyeli ve ekonomik hacmi yüksek bir limanı hak ettiğine inandığını, bunun yanında Samsun-Sarp demir yolunun da bir an önce devreye alınmasını beklediklerini kaydeden Şahin, "Liman ve demir yolu yatırımından artık bizler de faydalanmak istiyoruz. Bölgemizde üretilen ürünlerin demir yolu ile Doğu-Batı dağılımının sağlanmasını, Liman inşası ve Karadeniz-Akdeniz Otoyolu avantajının kullanılarak 5 bölge, 45 ildeki ürünleri dünyaya taşımak ve satmak istiyoruz. Sanayi ve ticarette atılım yapmak, turizm ve hizmetler sektörünü geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

Karadeniz, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Google Play'de indirilen bazı uygulamalarla dolandırıcılık yapılıyor 136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi Ortaca'da dalında 2 lira olan limon, pazarda 10 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:07:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu, liman ve demir yolu istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]