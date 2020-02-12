Ordu lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı - Son Dakika

Ordu lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı

6 saat önce

Lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadıORDU'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Melisa Şanlı (23) sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinden kalan zamanlarında yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Melisa Şanlı (23) sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinden kalan zamanlarında yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Şu ana kadar yaklaşık on bin çocuğa giysi, gıda ve kırtasiye yardımında bulunan Şanlı kendini çocuklara adadı.

Fatsa ilçesinde yaşayan bekar Melisa Şanlı, sabah 5'te işlettiği lokantasını açıyor, iş çıkışı ise yardıma muhtaç çocuklu ailelere yardım ediyor. Çocuklarla bir araya geldiği zamanlarda kostüm giyerek oyunlar oynayan Şanlı, çocuklar için düzenlediği konserlerle de dikkat çekiyor. Çocukların yararına kampanyalar başlattığını söyleyen Şanlı, İlçe ilçe gezerek organizasyonlar düzenliyoruz, çabalıyoruz ve çok ter döküyoruz. Sabah 5'te lokantamı açıyorum ve akşam kaçta kapattığım belli değil. Bu iş yerinin bulaşığıyla, yemeğiyle ve servisiyle tek başıma ilgileniyorum ama akşam dışarı çıkınca bütün yorgunluğumu unutuyorum. Çünkü yardıma muhtaç ailelerle görüşüyorum, hayvanlara mama dağıtımı yapıyorum ve eve gittiğim zaman yastığa kafamı rahatça koyabiliyorum. Zaten bu dükkanı açma sebebim de çocuklardırö diye konuştu.

GİYDİĞİ KOSTÜMLERLE İLGİ ÇEKİYOR

İhtiyaç sahibi insanları bizzat evlerine giderek tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Şanlı, 'Ailelerin neye ihtiyacı var bunların üzerinde duruyoruz. Ona göre yardım götürüyoruz. Kimseden maddi destek almıyoruz. Süper kahraman veya palyaço kıyafeti giyerek gittiğim evlerde çocukların iyi vakit geçirmeleri için elimden geleni yapıyorum. Beni görünce korkan, sevinen ve sempatik bulan çocuklar oluyor dedi.

Destek sağladığı 10 binin üzerinde çocuğa rağmen ihtiyaç sahibi milyonlarca çocuk olduğunu düşündüğünü söyleyen Şanlı, Sabahtan akşama kadar da dükkanda olduğum için akşamları bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendi işletmemde kazandığım parayı dükkanın gider masraflarını karşıladıktan sonra alacağım yardım malzemelerine harcıyorum? ifadelerinde bulundu

Ordu lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı

Sabah, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:11:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu lokanta işletmesici kız kendini çocuklara adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]