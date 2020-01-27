Ordu'lu Şinasi Duman 60 yaşında kar banyosu yaptı - Son Dakika

Ordu Dağcılık Kulübü sporcusu 60 yaşındaki Şinasi Duman, her yıl geleneksek hale getirdiği kar banyosunu Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirdi.

Kulüp tarafından 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na düzenlenen doğa yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Yaylaya bağlı Tosunalan obasında mola veren ekipten Şinasi Duman, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği kar banyosunu soğuk havaya aldırış etmeden gerçekleştirdi.

Kıyafetlerinin bir kısmını çıkararak yarı çıplak halde kendisini kara bırakan Duman, bir süre kendi imkanlarıyla karın içerisinde kaldı.

Sırt üstü ve yüz üstü karın içerisinde yatan Duman, karları yüzüne ve vücudunun belli yerlerine de sürmeyi ihmal etmedi.

Ordu PTT Başmüdürü de olan Duman, bunu her yıl geleneksel olarak yaptığını belirterek, kar banyosunun kendisine iyi geldiğini söyledi.